Report allenamento, terapie per Mertens. Il belga sarà valutato nei prossimi giorni 

Malcuit ha svolto il personalizzato sul campo. Per Koulibaly riabilitazione tra campo e palestra. Palestra anche per Llorente

Il Napoli ha appena pubblicato sul suo sito il report dell’allenamento odierno. Come di consueto, il giorno dopo la partita si torna subito al lavoro. Questa mattina gli azzurri si sono ritrovati così a Castel Volturno reduci dal pareggio con il Barcellona di ieri sera al San Paolo.

C’è già da preparare la sfida di sabato con il Torino, sempre al San Paolo.

Oggi la squadra si è divisa in due gruppi. Quelli che ieri sera erano in campo hanno svolto lavoro di scarico in palestra, gli altri, invece, si sono dedicati ad attivazione a secco e torello. Poi seduta tecnico tattica e partitine a campo ridotto.

L’aggiornamento dall’infermeria dice che Malcuit ha svolto lavoro personalizzato sul campo, mentre Koulibaly prosegue la sua riabilitazione in parte in campo e in parte in palestra. Palestra anche per Llorente.

Dries Mertens, che ieri è stato costretto ad abbandonare il campo dopo l’infortunio, si è sottoposto ad esami più approfonditi. Il belga ha un forte trauma contusivo alla caviglia destra. Oggi ha fatto terapie. La sua situazione sarà valutata nei prossimi giorni.