Prosegue la crisi della Roma: perde 4-2 in casa del Sassuolo

Appena 4 punti nelle ultime 5 partite per i giallorossi dominati dagli uomini di De Zerbi. La Roma ha finito in dieci e ha perso Veretout per infortunio

Sonora sconfitta per la Roma di Fonseca. I giallorossi sono stati battuti 4-2 dal Sassuolo di de Zerbi che ha dominato nettamente la gara, soprattutto il primo tempo chiuso 3-0. Subito una doppietta di Caputo poi rete di Djuricic e il Sassuolo hanno fallito almeno altre tre occasioni clamorose davanti a Pau Lopez.

Nella ripresa, la Roma mostra vaghi segnali di risveglio e accorcia le distanze prima con Dzeko (gol numero 100 con la maglia della Roma) e poi con Veretout su calcio di rigore. Siamo al 73esimo, ma i giallorossi sono in dieci per l’espulsione di Pellegrini per doppia ammonizione. Neanche un minuto dopo il 3-2 ecco che arriva il 4-2 dell’eccellente Boga autore di una prova straordinaria. A questo punto la partita finisce, la Roma perde anche Veretout per un problema muscolare.

In classifica, la Roma resta al quarto posto a 39 punti. Ma i giallorossi sono in crisi. Nelle ultime cinque partite, la Roma ha totalizzato la miseria di quattro punti, frutto di tre sconfitte (Torino, Juventus, Sassuolo), un pari nel derby e la vittoria in casa del Genoa. Il Napoli – che giocherà lunedì sera a Genova contro la Sampdoria – è a 27.