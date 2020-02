Pioggia di 7 per Fabian Luz, la luce del Napoli

I quotidiani sono unanimi nel giudicare ottima la sua partita e una perla il suo gol. Un inizio timido, adattandosi al conservatorismo del Napoli, poi l’esplosione

Una promozione a pieni voti per Fabian, da parte dei quotidiani. Lo spagnolo prende tutti 7 in pagella, e il Mattino gli dà anche mezzo voto in più.

Il Corriere dello Sport, che lo incorona migliore in campo, scrive:

“Primo tempo senza effetti speciali, ma il gol dell’1-0 è un gioiello che gli mancava da settembre. Chiude non al meglio, ma lotta fino alla fine”.

Il centrocampista azzurro è il migliore anche per la Gazzetta dello Sport:

“c. Fabian Ruiz però ha nei piedi il veleno del crotalo, mai fidarsi dei presunti infingimenti. La sua ora scocca verso l’ora di gioco quando asseconda una ripartenza, la tiene viva duettando con Demme e poi si fa largo al limite, crea lo spazio e il tempo per un sinistro bellissimo, senza scampo per Padelli. Fabian Ruiz, anzi Fabian Luz (luce)”.

Per Tuttosport il suo gol è una perla.

“Il gol – secondo stagionale dopo quello a Lecce a settembre – è una perla. Cancella così un primo tempo eccessivamente timido”

Anche Repubblica loda il gol e scrive:

“Segna un gran gol e accarezza il pallone per tutta la gara”.

Partita libera, la sua, per il Corriere della Sera:

“Un gran gol, progettato e realizzato con maestria. La sua è una partita libera, gode di tanti spazi sfruttati bene”.

Il Mattino è il più generoso. Il voto è 7,5, accompagnato da questo giudizio:

“Schierato da interno destro, parte timido, disciplinato, ma non affonda il tackle e non trova l’imbucata. La ripresa inizia con un piglio diverso, più tenace: ed è il preludio al proscenio. Perché al 12’ del secondo tempo guida il contropiede con Di Lorenzo, si fa dare palla, salta tre uomini in orizzontale, scoccando una conclusione mancina che si infila alle spalle di Padelli. Dopo il gol, con personalità, porta palla e recupera metri”.