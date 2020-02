Pep chiama zio Toni per ricaricare il City in vista del Real

Come riportato da “The Athletic”, lo zio di Nadal avrebbe accettato l’invito di Guardiola nonostante Rafa sia un tifoso del Real Madrid

Guardiola corre ai ripari per dare la carica al Manchester City prima dello scontro con le merengues di mercoledì prossimo a Madrid e come riporta “The Athletic” ha chiamato niente di meno che lo zio di Rafa Nadal. L’esperto motivatore e a lungo coach del campione ha subito accettato l’invito, sebbene la cosa non abbia rallegrato Rafa grande tifoso del Real Madrid.

Pep teme che la situazione, aggravata dalla sentenza Uefa che esclude il City dalle Coppe Europee per due anni, possa demoralizzare la squadra in vista dell’importante impegno di Champions.

«Ricordatevi che siete talento, non denaro», ha ripetuto il tecnico ai suoi ragazzi, ma forse le sue parole non bastano e allora ecco scendere in campo Zio Toni artefice del successo del nipote che a 33 anni, e nonostante mille infortuni, è ancora n. 2 del mondo