Palestra per Koulibaly, terapie per Mertens: salteranno Napoli-Torino

L’attaccante belga prova a recuperare per la Coppa Italia, in attacco torna Milik nel tridente con Insigne e uno tra Callejon e Politano

Secondo giorno post-Barcellona e nessuna novità dall’infermeria. Il Napoli lavora in vista del match di sabato sera contro il Torino e, come si legge sul report ufficiale, “Malcuit ha fatto piscina, Koulibaly ha svolto lavoro in campo e palestra, per Mertens terapie e lavoro in palestra”.

L’attaccante belga proverà a tornare in Coppa Italia con l’Inter, quasi impossibile che ce la faccia già per il Torino. E sono poche anche le chance di rivedere anche Koulibaly, al momento. Quindi Gattuso è pronto a riconfermare Maksimovic e Manolas in difesa, mentre in attacco scontata la titolarità di Milik nel tridente con Insigne e uno tra Callejon e Politano.