Orsato, rigore ed espulsione storica al Bernabeu: “è l’arbitro meno casalingo della Champions”

AS: L’arbitro italiano ha fischiato una “doppietta” inedita in casa del Real. E con lui la squadra ospite ha vinto 18 partite su 30 gare di Champions

Daniele Orsato, meno casalingo della Champions League. Proprio così: “anticasero” lo definisce la stampa spagnola dopo la “storica” sconfitta del Real Madrid al Bernabeu contro il City di Guardiola.

Storica soprattutto dal punto di vista arbitrale, il fischietto italiano è il primo ad aver fischiato un rigore contro il Real ed aver poi espulso Sergio Ramos, nella stessa partita. Questa doppietta, fa notare AS, è una prima assoluta in campo internazionale al Bernabeu. Prima il rigore contro, per un contatto “lieve” tra Carvajal e Sterling, poi il cartellino rosso per il capitano delle merengues, Sergio Ramos, che è diventato così il giocatore più espulso della storia della Champions.

Anche se le valutazioni sull’operato di Orsato non sono state negative, As sottolinea anche che nei 30 match internazionali da lui diretti fino ad oggi, le squadre di casa hanno raccolto solo 9 vittorie. Tre pareggi e ben 18 i successi per gli ospiti.