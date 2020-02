Napoli non avrai altro 14 all’infuori di Mertens

Il rinnovo non può essere discusso, è preteso da una città intera poiché non si chiede ad un figlio di Napoli se ha voglia di restare a Napoli

Ha preso gli occhi della città e li ha ingoiati,masticati, digeriti, incassati come docili pugni da cui apprendere l’esigenza di miscelarsi, confondersi, diventare come lei, come noi.

Ha dentro quel frastuono indolente del traffico di Via Marina, quando sgomita in mezzo all’area ma anche la delicata brezza che si alza a Coroglio col sole che si appiccica addosso, quando alza gli occhi per cercare José.

Ha dentro la rabbia della domenica mattina dopo che ti svegliano gli urlatori della Madonna dell’Arco, e la sfoga in quelle esultanze sorridenti, saltando verso le curve nemiche, sfottendole e girandosi verso di noi, per cercarci e tranquillizzarci.

Dries non ha l’estro dei fenomeni banali, lui non è commerciale, è un vinile scovato su una bancarella, registrato male, che fa arricciare il naso ai servi dei brand ma che esalta l’anima degli esteti con l’autenticità degli strumenti che suonano con grazia e passione. Ha la porta aperta delle nostre case, può serenamente sedersi sui nostri divani a bere un caffè, e a cenare, per poi ringraziare la nonna per le polpette.

Dries in sette anni ha disegnato le mura delle nostre gioie, ha condiviso con noi le delusioni, ha scoperto insieme a noi la via della vittoria fino a vederla affondare in un cerchio di storie note e ha pianto le nostre lacrime, ha perso le nostre stesse ore indietro ad un retorico “perché?”

Il genietto amico di tutti, il cuore della metropoli che non vuole emanciparsi all’indifferenza delle sue simili, la poesia calciata e dedicata alle paturnie degli ultimi mesi. Non sia mai un Napoli ed una Napoli senza lui, non sia mai una quattordici indossata da un altro.

Solo quando deciderà di lasciare i prati verdi, potrà sfilarsi la maglia azzurra, fino ad allora nessuno può permettersi di togliercelo. Il rinnovo non può essere discusso, è preteso da una città intera poiché non si chiede ad un figlio di Napoli se ha voglia di restare a Napoli.

Ti voglio bene Dries