Messaggero: Juric continua a vincere e il Napoli potrebbe pensarci per il post Gattuso

Il Verona di Juric continua a vincere e sembra davvero avere l’intenzione “d’intrufolarsi ai piani alti”, scrive Il Messaggero.

La squadra scaligera ha pareggiato con il Milan e con la Lazio e vinto sulla Juve e quasi senza turnover.

A questo punto, sul futuro di Juric si aprono scenari diversi, scrive il quotidiano, compreso il corteggiamento di qualche big della Serie A come il Napoli.

“Intorno a patron Setti iniziano a piovere domande su Juric. Una prima risposta, giorni fa, suonava così: «Se restiamo in A il rinnovo è automatico, spero che anche lui voglia proseguire, ci sono buone chance». L’uomo di Spalato ha rimandato a salvezza in ghiaccio. Cioè, in teoria, a breve. Sempre che, avanti di questo ritmo, il suo «beat» non intrighi qualche grande etichetta discografica di A, come il Napoli per l’eventuale post Gattuso”.