Marelli sul fallo di Calabria: “Non vedo un chiaro ed evidente errore”

L’ex arbitro a Radio 24 “Più no che sì per me. Il braccio è molto largo e il movimento di Calabria un pelo sospetto è però mi lascia perplesso l’on field review”

L’ex arbitro Luca Marelli, che negli ultimi giorni ha interrotto la sua consueta rubrica di commenti degli episodi del week end sportivo a causa di commentatori poco educati, è intervenuto oggi ai microfoni di Tutti Convocati, trasmissione radiofonica in onda sulle frequenze di Radio 24 per dare la sua opinione tecnica sul fallo di mano di Calabria che è valso per la Juve il rigore dell’1-1 e che è al centro delle polemiche da ieri sera.

“In questo caso è 50-50. Difficile esporsi. Più no che sì per me. Il braccio è molto largo e il movimento di Calabria un pelo sospetto è, sicuramente c’è una deviazione. Mi lascia perplesso l’on field review perché non vedo un chiaro ed evidente errore”