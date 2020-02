Marca: tre tifosi spagnoli con sintomi da Coronavirus dopo Atalanta-Valencia

I medici dichiarano che sono in fase di valutazione e che si procederà con un sondaggio epidemiologico

Secondo quanto scrive Marca, tre tifosi del Valencia che erano a Milano per la partita contro l’Atalanta hanno avvertito i sintomi del Coronavirus.

I tre hanno contattato i servizi di emergenza spagnoli. La vicedirettrice del settore epidemiologico e della sorveglianza sanitaria nella Generalitat Valenciana, Hermelinda Vanaclocha, dichiara:

“Sono ancora in fase di valutazione. Non si può dire che siano casi sotto studio. Quello che stiamo facendo è parlare con loro. Faremo un sondaggio epidemiologico. Abbiamo diversi casi di persone in attesa di valutazione e tra loro ci sono tifosi del Valencia che erano a Milano”.