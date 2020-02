Marca: quello del Real Madrid è un “batacaZZo” (sì, proprio quello)

Il più letto quotidiano sportivo spagnolo titola così sull’eliminazione dei Blancos dalla Copa del Rey: il “tracollo” con la zeta in più che in Italia non avremmo mai scritto

“BatacaZZo”. Con le zeta in maiuscolo a rinforzare il concetto, giocando con le iniziali di Zinedine Zidane. Il Real Madrid eliminato dalla Copa del Rey su Marca merita il titolo calembour che dice tutto con l’aggiunta di una semplice consonante: batosta, tracollo, sì, “batacazo”, ma… cazzo! E’ uguale, in italiano. Solo che da queste parti l’avrebbero magari scritto così: ca…o. Con quel pudore che resta ormai riservato alla stampa: le parolacce non si scrivono, pure se le dicono tutti. Meglio le formulette da settimana enigmistica per bambini dell’asilo.

Marca è il quotidiano più letto della Spagna, è il più seguito giornale sportivo iberico. E non si fa molti problemi: l’eliminazione dei Blancos ad opera della Real Sociedad fa proprio quell’effetto lì: Batacazzo, con due zeta belle grandi, quelle di Zinedine Zidane. Il titolo è tutto suo.