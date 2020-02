L’Arsenal batte l’Everton 3-2, doppietta di Aubemeyang

Partita intensa, molte emozioni all’Emirates. Vincono i padroni di casa che scavalcano l’Everton in classifica. Leno portagonista. Per Ancelotti è la seconda sconfitta in Premier

Partita intensa all’Emirates. Primo tempo scoppiettante, con quattro gol. L’Everton va in vantaggio al primo minuto: incertezza di David Luiz e ne approfitta Calvert-Lewin che segna in acrobazia. È il gol numero 12 in Premier quest’anno per la giovane punta inglese. L’Arsenal pareggia poco prima della mezz’ora con la rete di Nketiah e poi va in vantaggio con Aubemeyang. Prima dello scadere, su azione d’angolo, tocco di Richarlison che trae in inganno Leno. La ripresa comincia con la seconda rete personale di Aubemeyang.

La squadra di Arteta ha circa dieci minuti di assoluto controllo del match, poi Ancelotti fa entrare il brasiliano Bernard e il rientrante Andre Gomes dopo il brutto infortunio col Tottenham, e inverte il dominio del match. Calvert Lewin ha tre ottime occasioni per pareggiare ma non le sfrutta, in una è bravo Leno protagonista anche con un’uscita e una parata in stile hockey. Il finale è un forcing tanto intenso quanto infruttuoso dell’Everton, ma anche l’Arsenal ha una grande occasione e colpisce la traversa con Nketiah. Finisce 3-2 e l’Arsenal scavalca in classifica l’Everton che scivola all’undicesimo posto. Per Ancelotti è la seconda sconfitta della sua gestione in Premier.