La Premier sta pensando di eliminare il fuorigioco millimetrico

Calcio e finanza riporta le parole dell’ad della massima divisione inglese che parla del fuorigioco millimetrico come uno dei «lati negativi» del VAR

Calcio e finanza riporta la notizia che la Premier League sta valutando l’ipotesi di eliminare i fuorigioco millimetrici. L’idea nasce dalle polemiche nella massima divisione inglese legate alle lunghe attese derivanti dalle analisi delle immagini delle situazioni di offside al limite.

Inoltre, i tifosi hanno mostrato a più riprese di essere particolarmente insofferenti verso i gol annullati per fuorigioco di pochi millimetri, per un’ascella o un dito del piede dell’attaccante di turno, più avanti rispetto all’ultimo difendente.

Secondo Richard Masters, a.d. della Premier League, quello del fuorigioco millimetrico è uno dei «lati negativi» del VAR, e bisogna capire se si vuole che i fuorigioco siano precisi al millimetro, o se «si desidera costruire un po’ di tolleranza. Questa è una sorta di sfida tecnica. Siamo in costante dialogo con l’IFAB al riguardo e sul modo in cui la Premier League la interpreta rispetto a tutti gli altri e su ciò che possiamo imparare da altre leghe».

Masters ha affermato che queste considerazioni, così come i pareri dei tifosi saranno presentata ai club giovedì durante la riunione trimestrale di proprietari e dirigenti. Un incontro con i club è poi previsto in aprile, per esplorare nuove modalità di utilizzo del VAR nella prossima stagione, entro i parametri stabiliti dall’IFAB.