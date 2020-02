La Lazio vola anche in Borsa. Ieri il titolo è salito dell’11,5%, 2 euro ad azione

Su Milano Finanza. Un valore raggiunto solo agli inizi del 2004, prima dell’era Lotito. Dall’inizio del campionato il titolo Lazio ha guadagnato più del 65%

La Lazio vola anche in Borsa, non solo in campionato. Ieri, scrive Milano Finanza, il titolo del club è salito dell’11,5%. Ha chiuso la seduta di Piazza Affari a 2 euro, con una capitalizzazione di mercato di 135,5 milioni. Nel corso della giornata era arrivato anche a 2,04 ad azione. Un valore raggiunto solo agli inizi del 2004, prima dell’era Lotito.

Scrive il quotidiano finanziario:

“Molto intensi anche gli scambi con oltre 5,1 milioni di pezzi passati di mano contro una media giornaliera di 462mila azioni negli ultimi tre mesi. A fare scattare gli acquisti è stato l’ottimo andamento in campionato della squadra allenata da Simone Inzaghi, che sorprendendo le aspettative di inizio stagione a 14 giornate dalla conclusione del torneo è più che mai in lizza per lo Scudetto, traguardo che la società romana ha raggiunto in due occasioni soltanto (1973/74 e 1999/2000) nella sua storia 120ennale”.

Da quando è iniziato il campionato, il titolo della Lazio ha guadagnato più del 65%, mentre le altre due società di calcio quotate in borsa, Juve e Roma, hanno subito rispettivamente un ribasso del 15% e un rialzo del 19%.

Nessuna ripercussione, dunque, dal bilancio 2018/19 dello scorso settembre, uno dei pochi in rosso da quando Lotito è presidente.