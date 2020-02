La fidanzata di Valentino Rossi: «Io, bullizzata soprattutto dalle donne»

Il Giornale intervista Francesca Sofia Novello, fidanzata di Valentino Rossi. Ieri è toccato a lei calcare il palcoscenico del Festival di Sanremo accanto ad Amadeus. Nei giorni scorsi una frase del conduttore aveva innescato una polemica che gli era valsa l’accusa di essere sessista.

La Noviello dichiara di non essersi sentita per niente offesa da quelle parole.

«Tutto ciò che abbiamo visto è una smentita pubblica della sbagliata interpretazione delle parole usate in quella conferenza stampa da Amadeus. Come avevo già detto, io non mi sono mai sentita offesa, non ho avvertito alcuna mancanza di rispetto. E non faccio e non ho mai fatto un passo indietro rispetto a nessuno».

C’è però una cosa che le ha dato fastidio, della polemica. Il fatto che siano state le donne a criticarla, più degli uomini.

Mai subito molestie, dichiara

E sul passo avanti o indietro rispetto a Valentino dice:

«Lui mi ama per ciò che sono. A volte sta un passo avanti a me, a volte io un passo avanti a lui, a volte andiamo allo stesso passo. Mi ha consigliato di essere me stessa. Ho preferito che non fosse all’Ariston con me perché non volevo che l’attenzione si focalizzasse su di lui, come è successo con Ronaldo e Georgina».