Juve-Inter potrebbe andare in chiaro su TV8

La decisione di giocare a porte chiuse alcune gare di Serie A a causa del Coronavirus fa scendere in campo Sky che sta pensando di andare incontro ai tifosi

Dopo la decisione di giocare Juve-Inter a porte chiuse, l’Ansa riferisce di un’apertura sulla possibilità che a partita venga trasmessa in chiaro in Tv

Da una riunione di lavoro a Sky sarebbe infatti filtrata la disponibilità “

vista l’eccezionalità del momento e se si creassero i presupposti di intesa con la Lega Calcio, a valutare di aprire una finestra in chiaro e trasmettere la partita su TV8, canale gratuito del gruppo, per consentire a tutti di vederla”

Dopo le disposizioni del ministero dello sport che fino al 1 marzo vietano le manifestazioni sportive a porte aperte in sei regioni, tra cui anche il Piemonte, in seguito all’emergenze per il coronavirus, anche Sky sarebbe disponibile a fare il proprio.