Inzaghi: “Nell’intervallo ho detto alla squadra che dovevamo cercare il secondo gol con ferocia”

L’allenatore della Lazio a Sky: “Cataldi? Gli ho fatto i complimenti per il gol e gli ho detto di tenere la posizione e dare un’occhiata a Pandev”

Dopo la vittoria a Marassi contro il Genoa, a Sky ha parlato Simone Inzaghi, allenatore della Lazio. I giocatori biancocelesti hanno concluso la partita sfiniti, sdraiati a terra per le energie spese in campo. La partita è finita 3 a 2 per la Lazio.

“Sapevamo che a Marassi non sono mai partite semplici, ma abbiamo fatto un’ottima partita contro una squadra in salute. Forse in qualche occasione dovevamo essere più lucidi. Ti danno un rigore al 90′ poi 5 minuti di recupero molto lunghi ma sulla vittoria della Lazio credo non ci sia nulla da dire”

Oggi ha schierato in campo due giocatori non titolarissimi, come Marusic e Cataldi. E’ un segnale che la Lazio c’è.

“Sì, vedere una squadra così con giocatori che non giocano sempre essere tra i migliori è una cosa positiva al di là dei risultati”

Come sta Acerbi?

“Ha avuto un problemino giovedì durante l’allenamento. Venerdì e sabato è stato a riposo. Sembravano sensazioni positive, ma alla fine del riscaldamento ha avuto un affaticamento al muscolo del polpaccio. Fosse stato per lui avrebbe giocato comunque, ma abbiamo preferito non correre rischi. Appena arriveremo a Roma si sottoporrà ad accertamenti”.

La squadra si mostra sempre compatta e nelle posizioni giuste.

“Penso che alla base di tutto ci sia il sacrificio di tutta la squadra. Correa, Caceido e Immobile fanno un lavoro grandissimo, lo sano anche loro che giochiamo con tanti uomini di attacco. Milinkovic Savic e Luis Alberto stanno facendo tantissimo sia in quantità che in qualità. I ragazzi stanno andando tutti in un’unica direzione”.

Cosa ha chiesto alla squadra nell’intervallo? La sensazione è di un finale di primo tempo sofferto e di un grande inizio di secondo tempo.

“Nel primo tempo abbiamo fatto un’ottima mezz’ora, poi ci siamo abbassati un po’. Quando vieni a giocare qui devi rispettare gli avversari. Ho detto che dovevamo cercare il secondo gol con ferocia, sennò qui le partite non sono mai chiuse. Da tutte le situazioni capitate finora dobbiamo trarre esperienza”.

Cosa ha detto a Cataldi dopo il gol?

“Gli ho fatto i complimenti per il gol e gli ho detto di tenere la posizione. Loro avevano inserito Iago Falque e Pandev. Il Genoa è una squadra costruita bene. Pandev è stato mio compagno, so che può creare pericoli. Gli ho chiesto di tenere la posizione e di dare un’occhiata a Pandev e di continuare a palleggiare con la squadra perché potevamo tenere di più possesso palla nostro”.