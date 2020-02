Inter-Milan, Conte cambia modulo, per Pioli dipende da Ibra

Il tecnico nerazzurro si affida al 3-5-1-1 già utilizzato alla Juventus, con un solo attaccante di ruolo. Pioli prova il 4-2-3-1 come alternativa al 4-4-2

Sulla Gazzetta dello Sport i preparativi di Conte e Pioli per il derby milanese.

Il tecnico nerazzurro su affida al 3-5-1-1. E’ lo schema che ha provato in allenamento, l’idea favorita per il derby. Un solo attaccante di ruolo, Lukaku. Dietro di lui Sanchez, Eriksen trequartista e un centrocampo a tre con Vecino e Barella ai lati di Brozovic.

E’ il modulo che usò nella Juventus nel 2012-13, quando si trovò a dover far convivere Pogba, Vidal, Pirlo e Marchisio. Non a caso, Conte torna ad adottarlo nel momento in cui ha a disposizione un gran numero di centrocampisti.

“La mossa, se confermata, avrebbe anche il significato di non ingabbiare il talento di Eriksen, di concedergli un debutto in campionato a San Siro libero da troppi compiti difensivi, riuscendo a muoversi con le spalle coperte in una zona del campo in cui il Milan potrebbe concedere spazio”.

Per il ruolo di portiere è favorito Padelli. Handanovic non sta ancora bene, inutile rischiare..

Per Pioli c’è da definire la questione Ibrahimovic. La Gazzetta scrive che si deciderà oggi se Zlatan sarà in campo o no.

“Il piccolo, anzi piccolissimo dubbio è legato all’altrettanto piccola parte di lavoro col gruppo saltata ieri dallo svedese. L’ultima, ovvero la partitella, quando Z si è messo in disparte. Il resto è stato tutto con i compagni: riscaldamento, parte tecnica e parte tattica. Rispetto alle due giornate precedenti, quando era uscito sul campo ma si era allenato interamente da solo, è un evidente miglioramento che fa impennare l’asticella dell’ottimismo. L’influenza è ormai alle spalle ed evidentemente il polpaccio inguaiato sta dando buone risposte”.

In allenamento, ieri, Pioli ha provato il 4-2-3-1, ovvero 4-4-1-1 in fase di non possesso. Con Castillejo e Bonaventura ailati e Calhanoglu al centro. E’ un tentativo di imbrigliare Brozovic.

“Al momento è un’idea, una prova tattica alternata al consueto 4-4-2, con la coppia Ibra-Leao e Calhanoglu e Castillejo larghi in fascia. Oggi sapremo se l’idea potrà diventare realtà”.