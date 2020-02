In Premier League arriva il Daspo totale

Giro di vite contro la violenza negli stadi. Chiunque verrà sospeso da un club perché autore di comportamenti violenti o anti sportivi sarà automaticamente bandito da tutti gli altri

La Premier League introduce il Daspo totale. Se un tifoso verrà bandito da uno stadio, anche gli altri adotteranno per lui la stessa misura. Il Board lo ha deciso ieri e lo ha certificato con un comunicato firmato da David Gold, presidente del West Ham e chairman in carica.

«Chiunque verrà sospeso da un club perché resosi autore di comportamenti violenti o anti-sportivi sarà automaticamente bandito da tutti gli altri e gli verrà negato l’ingresso in qualunque stadio».

Appena il club dell’impianto in cui è avvenuto il fatto contestato avrà attuato la disposizione e lo avrà comunicato agli altri, anche loro si adegueranno. Tolleranza zero, insomma. Daspo totale, in tutto il circuito.