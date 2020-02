Il Mattino: Gattuso ha già deciso che col Lecce gioca Ospina

Domenica torna tra i pali il colombiano, questa la scelta del tecnico che vuole portare avanti un turnover tra i due portieri

Il ballottaggio tra i pali tra Meret e Ospina per la partita i domani contro il Lecce è già stato vinto dal colombiano, secondo l’edizione di oggi del Mattino

decisione praticamente presa da Gattuso che domani schiererà tra i pali, contro il Lecce, l’ex numero uno dell’Arsenal

Ed è probabile che ci resti anche per la gara di Coppa Italia contro l’Inter, non perché il tecnico non abbia fiducia in Meret, ma perché Gattuso vuole dare continuità alla squadra facendogli giocare 3-4 partite di fila a testa

Non è vero che Gattuso ha un preferito: è vero, piuttosto, che per particolarità del suo gioco, ha bisogno di un portiere che abbia personalità ed autorevolezza. E sotto questo aspetto uno come Ospina dà garanzie di un certo livello

Nonostante non si possa dimenticare qualche sua “indecisione”, come l’intervento su Immobile che ci costò un gol nella partita contro la Lazio