Il Giornale: l’anno degli Inzaghi, Simone insegue lo scudetto, Pippo ha ipotecato la promozione

Due fratelli al comando, Simone e Pippo Inzaghi. Uno proiettato nella corsa allo scudetto, in Serie A, l’altro alla guida del Benevento capolista in B. Oggi ne scrive Nicolò Schira su Il Giornale.

“Se da calciatore era Simone a inseguire le prodezze di Pippo, da tecnici i ruoli si sono invertiti con l’ex bomber del Milan nei panni dell’allievo nei confronti del professor Mone, diventato uno dei migliori d’Europa e corteggiato per la prossima stagione dalla Juve. Quella Juve in cui nel 2000 giocava SuperPippo e alla quale Simone soffiò il tricolore all’ultima giornata”.

Simone Inzaghi ha portato la Lazio ad essere una big.

Non è da meno il fratello. Il Benevento ha il miglior attacco e la miglior difesa della Serie B e un vantaggio di 17 punti sulle seconde Frosinone e Spezia. Praticamente, la Serie A è già ipotecata. Neppure la Juve di Del Piero e Nedved nel 2007 aveva avuto un simile vantaggio sulle inseguitrici, scrive Schira.

I due fratelli sono molto uniti.

“Si telefonano 3 volte al giorno e il lunedì tornano a casa da papà Giancarlo e mamma Marina per il pranzo in famiglia dove il calcio, tra una partita a carte e una scampagnata per funghi, resta il menù principale. Basta una parola di mamma Marina per metterli sull’attenti, mentre i consigli tattici di papà Giancarlo vengono recepiti differentemente: Mone aperto al dialogo, Pippo più permaloso”.