Il Bologna pareggia nel recupero con l’Udinese e resta a -2 dal Napoli

Provvidenziale il gol di Palacio, al 91′. Il punteggio della gara del Dall’Ara si ferma sull’1-1

Il Bologna riesce a portare a casa un pareggio in extremis contro l’Udinese. La squadra di Mihajlovic, falcidiata dalle assenze chiude il match del Dall’Ara sul punteggio di 1-1.

I friuliani erano passati in vantaggio grazie al gol di testa di Stefano Okaka, al 33′. Poi, in pieno recupero, è stato Rodrigo Palacio a segnare il gol del pareggio per i felsinei.

Con questo risultato, il Bologna resta in zona Europa, a due punti dal Napoli di Gattuso.