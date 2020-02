Il Betis va due volte in vantaggio, per due volte la squadra di Setien riesce a recuperare. Poi, nella ripresa, gol decisivo del difensore Lenglet

Il Barcellona allontana un po’ la crisi: vince 3-2 in casa del Betis. Il Barcellona allontana un po’ la crisi, ma non troppo. La squadra di Setien torna finalmente (per loro) a vincere. Lo fa in casa del Betis Siviglia, al termine di una partita intensa e combattuta, che entrambe le formazioni hanno chiuso in dieci uomini. Per i catalani espulso Lenglet che è anche l’autore del decisivo 3-2.

Il Betis va in vantaggio dopo sei minuti con un rigore di Canales. Subito dopo, pareggia de Jong su assist di Messi. I catalani però subiscono ancora il 2-1 di Fekir. Proprio al 45esimo, anzi nel recupero, arriva il pareggio di Busquets ancora su assist di Messi che è stato grande protagonista della partita. Nella ripresa, Lionel ha sfiorato la terza rete.

Il Barcellona resta secondo in classifica, a tre punti da Real Madrid che ha vinto 4-1 sul campo dell’Osasuna.