Iachini: la sudditanza degli arbitri si vede nelle piccole cose

Il tecnico viola: anche un’ammonizione può cambiare una partita. Commisso si è sfogato, ma dobbiamo pensare che ci sia buona fede

Non è dai particolari che si giudica un giocatore, ma magari un arbitro sì. Al termine di una lunga settimana di polemiche arbitrali innescate dal presidente della Fiorentina Commisso, torna il campo: domani c’è Fiorentina-Atalanta, e Iachini non può fare a meno di ri-affrontare l’argomento:

“La sudditanza nella lettura di alcuni particolari c’è, anche una semplice ammonizione può cambiare le sorti di una partita. Se devo dire una cosa, io la dico ma dobbiamo pensare che ci sia buona fede. Abbiamo arbitri bravi, un designatore preparato: come noi allenatori anche loro lavorano molto sui particolari e ci aspettiamo che ci sia una crescita di tutti in campo. L’errore ci può stare, ma con la Var mi aspetto che si vadano a vedere tutti gli episodi mentre oggi è tornata la discrezionalità da parte dei fischietti. Possiamo perdere un minuto per rivedere i falli su Caceres o Milenkovic? Il primo anno si faceva e il protocollo era quello, cercando di azzerare le polemiche, adesso la regola è cambiata ed è in contraddizione con la Var stessa”.

Tra l’altro, per i viola quella con l’Atalanta ormai non è una sfida qualunque. Soprattutto dopo il precedente in Coppa Italia e il polverone Gasperini-tifosi viola:

“Dobbiamo pensare al campo, anche i nostri tifosi saranno concentrati sulla partita e sul fare il tifo per la nostra squadra. In campo queste cose sono sempre esistite, il tifoso fiorentino è ironico e sono convinto che domani lascerà passare e non andrà oltre con insulti che lasciano l’amaro in bocca. Ci sono state delle polemiche, a cui i nostri tifosi hanno risposto: adesso è bello chiudere e ricominciare, dobbiamo smorzare i toni e goderci la partita. Anche io in passato ho subito insulti da parte dei tifosi del Genoa”.