I gol di Messi salgono a tre

Non segnava da quattro partite. Ha realizzato una tripletta in 40 minuti nella partita di campionato contro l’Eibar

Lionel Messi ha rotto il digiuno e lo ha fatto come si deve. Contro l’Eibar la Pulce ha segnato una tripletta. In quaranta minuti di orologio il giocatore del Barcellona è andato a segno tre volte. Il punteggio del match è sul 3-0 per i blaugrana. In Liga Messi non segnava da quattro partite.

La Pulce ha segnato al minuto 14, poi al 37 e di nuovo al 40′.