I bresciani non sono razzisti, sono una cooperativa di idioti

1)L’idiozia dei tifosi del Brescia che cantano “Napoletani corononavirus” quando l’unico ceppo in Italia è in Lombardia ci conferma che non sono razzisti so na’cooperativa di idioti!😁

2) Più lenti di noi solo il treruote sopra l’asse mediano ad una corsia di marcia, una schiattata in corpo che a confronto Caressa-Bergomi sembrano fare rap anziché il commento della Messa di Pasqua per telecronaca. Unamenaedio!.

3) Orsato avrebbe visto coscia anche se il Brescia avesse difeso con l’uomo vitruviano. A fine partita fa il segno della croce per espiare la sua colpa, rigore al Napoli. Tre Ave Nicchi potranno mai bastare? 🙄

4) “Un talento colpisce un bersaglio che nessun altro può colpire; un genio colpisce un bersaglio che nessun altro può vedere.” diceva Schopenhauer. Fabian ha irriso i pressapochisti che abitano la giungla social, tv. Insomma i circensi di pallonia. Che gli dei conservino il tuo mancino!😍

5) Quando è entrato Ndoj Gattuso ha chiesto spiegazioni “Ma ve pare ‘o mumento ‘e magnà?” Ma è entrato Ndoj non Nduja gli fanno notare, e niente ci è rimasto male e ha punito Meret☹

6) Questo Insigne è uno spettacolo. Prende tutta l’ansia della squadra e l’ammortizza con i i suoi piedi. Appare poco, ma tutto parte da lui, dal pressing alla giocata, passando per il solito slang frattese che distribuisce ad avversari ed arbitri. Il mio John Keating sale in cattedra.

7) Sei punti in due trasferte, terza vittoria di fila lontani da Napoli. Questa è una rincorsa zoppicante che ci fa dormire sempre con un occhio aperto ma almeno ci risparmia i fiori di bach pe’ piglia suonne. Martedì per l’impresa, martedì per prendere a capate una volta e per tutte sta nuttata c’adda passà, finalmente!💪

Sempre e Comunque Forza Napoli

P.S. “Come parlate, sentite come parlate, come parlate” Qualcuno mi può indicare testi, documenti, canzoni, storia, poesie, romanzi, trattati scritti in lingua bresciana? Vorrei studiarli, per non rischiare di sentirmi stucchevolmente ignorante😂