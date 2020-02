Gazzetta: il pugno duro di Gattuso con Allan piace molto a De Laurentiis

Il presidente ha deciso di esonerare Carlo Ancelotti perché ritenuto troppo debole in uno spogliatoio spaccato e incapace di ritrovare la sintonia

Lo aveva promesso e lo ha fatto Rino Gattuso, ha lasciato a casa chi non si allena bene, in questo caso Allan. Erano state chiare le parole del mister a gennaio, come ricorda oggi la Gazzetta dello Sport, “dopo il mercato tutti devono avere la testa a rigare dritto”. Il tecnico ha deciso di lasciare a casa il centrocampista brasiliano perché non si è allenato come lui vuole, “ha camminato in campo”. Una decisione dura e che può rappresentare ovviamente un precedente adesso per chiunque dimostri scarso impegno

Il tipo di intervento è di quelli che piacciono molto al presidente Aurelio De Laurentiis, che alla fine ha deciso di esonerare Carlo Ancelotti perché ritenuto troppo debole in uno spogliatoio spaccato e incapace di ritrovare la sintonia. L’altalena di risultati che è continuata dopo il cambio panca ha convinto lo stesso Gattuso che il problema non è tecnico-tattico, ma mentale