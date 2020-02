Gazzetta: il Napoli vuole regalare una finale ai tifosi che quest’anno hanno sofferto tanto

Conte invece vuole il primo trofeo perché sa che “vincere aiuta a vincere” e perché ricorda ancora la finale persa col Napoli quando era alla Juve

Luigi Garlando analizza sulle pagine della Gazzetta dello Sport la sfida di Coppa Italia di questa sera. Se qualcuno pensa che l’Inter possa scendere in campo con meno motivazioni del Napoli perché ancora in corsa per vincere lo scudetto e in attesa di affrontare la Lazio, sbaglia di grosso

Stasera l’Inter rischia di essere più competitiva che nel derby. E poi non rientra nel carattere di Conte mollare qualcosa.

Conte non solo non ha mai vinto la Coppa Italia, trofeo che le manca, ma soprattutto ricorderà quella persa contro il Napoli quando era sulla panchina della Juve. Conte punta al primo trofeo stagionale, perché si sa che “vincere aiuta a vincere”

Ma anche il Napoli ha un tremendo bisogno di regalare un oggetto fisico, un trofeo, o anche solo l’eccitazione di una finale a un popolo che quest’anno ha sofferto troppe umiliazioni, in campo e fuori. Gattuso tirerà fuori l’argenteria fin dal primo minuto (Manolas, Mertens, Callejon…) e pretenderà il massimo sulla strada che porta all’Europa e al primo trofeo da mister