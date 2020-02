Gazzetta: i prossimi risultati potrebbero convincere De Laurentiis a affidare a Gattuso il progetto futuro

Si può cominciare a parlare di Champions, ma contemporaneamente anche di rinnovo per il tecnico del Napoli

Siamo al dunque, secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli è ad un passo dal riconquistare il posto che le è legittimo in campionato. La partita di oggi contro il Lecce, sommandosi con le ultime tre vittoria potrebbero rappresentare un buon punto di partenza per il rilancio. Un rilancio in cui si può anche cominciare a parlare di Champions, come ha detto ieri l’allenatore. Ma la Champions, così come tutto il percorso del Napoli, sono fondamentali anche per il proseguo dell’avventura in azzurro di Gattuso

La crescita della squadra e gli ultimi risultati potrebbero convincere Aurelio De Laurentiis a affidare proprio a Gattuso il progetto futuro. Un argomento che l’allenatore evita garbatamente. «Il mio futuro non ha importanza. Ha importanza quello del Napoli. Ho un contratto di un anno e mezzo con delle opzioni, il mio obiettivo è quello di pensare ad oggi. Di tutto quanto il resto non ha senso parlarne adesso. Il contratto non è la mia priorità»