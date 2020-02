Gattuso: “Lozano? Da due settimane l’ho messo a sinistra e lo vedo a suo agio”

Il tecnico del Napoli sul messicano: “Sta lavorando, contro di lui non ho nulla, faccio delle scelte. So che soffre perché non sta giocando, ma secondo me bisogna provarlo anche a sinistra”

L’allenatore del Napoli, Rino Gattuso, ha presentato la partita di domani contro il Lecce in conferenza stampa. Il tecnico ha parlato anche di Lozano.

“Sta lavorando, ma ora da parte mia ci deve essere la bravura di continuare a farlo lavorare così. Devo dargli la possibilità, ma contro di lui non ho nulla, faccio delle scelte. So che è un patrimonio della società, che soffre perché non sta giocando, ma secondo me bisogna provarlo anche a sinistra. Può fare qualcosa anche lì, vedendo come si sta muovendo. Da due settimane l’ho messo a sinistra e lo vedo a suo agio. All’inizio lo vedevo a destra, ora mi sta dando più soddisfazione”.