Gattuso: “Koulibaly e Maksimovic contro Lecce? Ho commesso un errore, ma i giocatori devono giocare”

Il tecnico in conferenza stampa: “Non basta che si allenano soltanto. Non volevo perdere di credibilità verso i ragazzi perché Manolas non si era allenato”

In conferenza stampa, alla vigilia della partita con il Cagliari alla Sardegna Arena, l’allenatore del Napoli, Rino Gattuso ha parlato anche della linea difensiva. Soprattutto si è soffermato sulla scelta fatta contro il Lecce, quando ha schierato insieme Koulibaly e Maksimovic che rientravano dall’infortunio. Manolas era partito per la Grecia, saltando dei giorni di allenamento. Gattuso ha riconosciuto di aver sbagliato, ma ha aggiunto che lo ha fatto proprio in virtù del fatto che Kostas non si era allenato e che aveva necessità di non perdere credibilità di fronte alla squadra.

“Manolas gli avevo dato 2 giorni e mezzo per andare dalla figlia e ha perso l’allenamento. Qualche volta, quando hai squadra che si allena a trecento all’ora, quando uno non si allena per qualche giorno non è facile fare delle scelte. Sapevo che mettevo in difficoltà Koulibaly e Maksimovic, ma in quel momento si allenavano bene, la squadra funzionava. Ho commesso un errore, lo so, ma i giocatori devono giocare, non basta che si allenano. Non volevo perdere di credibilità verso i ragazzi perché Manolas non si era allenato. Bisogna aspettarli. Ci sta che uno che non gioca da mesi arranca. Dobbiamo però dare minutaggio ai ragazzi. Cista che poi a volte vengono prestazioni negative. Ci stiamo pensando, ho parlato con lo staff due giorni fa e abbiamo pensato come gestire e chi far riposare”.