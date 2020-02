Gasperini e Fonseca giocano col challenge: “sono contrario”, “io non l’ho capito”

Domani c’è Atalanta-Roma, e i due tecnici in conferenza affrontano il tema “var a chiamata”. Dovrebbero esserne entusiasti, e invece…

Uno è per il “no”, secco. L’altro più che altro non sa, non risponde. Domani c’è Atalanta-Roma ma da ieri la partita arbitrale è più pressante, per cui nelle conferenze stampa della vigilia, a Gasperini e Fonseca viene chiesto cosa ne pensano del challenge, la Var a chiamata che la Figc ha chiesto di sperimentare all’Ifab.

Gasperini è contrario:

“Io non sono d’accordo. Già così assistiamo a delle interruzioni lunghe. Gli arbitri? Lo devono fare loro, tutto nasce da episodi clamorosi. Non ho ancora capito come funziona, se uno ti deve avvisare o meno. Si mettessero d’accordo. Io sono a 70 metri e non ho una buona visuale. Hanno tutta la tecnologia per poterlo fare”

Più possibilista invece Fonseca:

“Sono a favore di tutto ciò che può migliorare il lavoro degli arbitri, ma confesso di non averla capita bene, magari meglio aspettare per poterne parlare in modo più approfondito”