Ferrara: “Le occasioni le ha avute il Napoli. Loro non hanno tirato in porta”

L’ex Napoli a Canale 5: “Alla fine della partita Ter Stegen è stato protagonista. Con due parate ha salvato la partita”

L’ex difensore del Napoli ha commentato ai microfoni di Canale 5 il pareggio del Napoli contro il Barcellona. Al San Paolo la partita di Champions si è chiusa sul punteggio di 1-1 con rete di Mertens per gli azzurri e di Griezmann per il Barcellona.

“Le occasioni le ha avute il Napoli nel momento in cui è stato più alto ed ha avuto la forza. Loro non hanno mai tirato in porta. Alla fine della partita Ter Stegen è stato protagonista. Con due parate ha salvato la partita. E’ un buon pareggio, questo dà speranza. Non dimentichiamo che non ci saranno Vidal, Busquets e bisogna vedere se Piquè recupererà”.