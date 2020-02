L’Equipe: presidente dell’Angers sotto custodia per molestie sessuali

Il presidente dell’Angers, Saïd Chabane, è stato messo sotto custodia della polizia, questa mattina, perché accusato di molestie sessuali da una sua dipendente.

Tutto nascerebbe, secondo quanto scrive L’Equipe, da una denuncia presentata dalla donna lo scorso 7 gennaio per fatti risalenti alla fine del 2019. In essa la donna dichiara di essere stata toccata “sul seno e nelle parti intime nell’ambiente di lavoro” durante una trasferta a Madrid.

“Durante questo soggiorno, diversi dipendenti sono stati invitati da Saïd Chabane. Questo padre sposato di tre figli ha voluto congratularsi con loro per l’organizzazione delle celebrazioni per i 100 anni del club. Avevano partecipato in particolare a una partita dell’Atlético”.

Altri episodi sarebbero invece avvenuti tra le pareti del club. Indagando sul fatto, gli investigatori hanno scoperto altri episodi analoghi.

Il quotidiano francese scrive che altre donne ancora devono essere ascoltate.

Il procuratore della Repubblica ha dichiarato a L’Equipe:

Con un comunicato stampa ufficiale, il club nega l’implicazione del presidente nella questione.

Olivier Pickeu, direttore generale dell’Angers, parlerà ai giocatori stamattina presso il centro di allenamento Baumette.

Il caso è diventato talmente forte che, secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport anche la ministra dello sport francese Maracineanu che avrebbe deciso che è giunto il momento di cambiare e fare pulizia.

Cominciando dalle dimissioni, richieste ma non scontate, del presidente della Federghiaccio Didier Gailhaguet, e allargando la battaglia a tutto il movimento. Grazie anche a 54 atleti olimpionici, guidati dal judoka Teddy Riner, che in una tribuna chiedono tolleranza zero, oltre che una cellula indipendente per raccogliere le denunce degli sportivi.