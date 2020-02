Damascelli: Sarri sembra essere reduce da una serata al bar e non aver trovato un barbiere aperto

Su Il Giornale commento caustico sulla Juventus e il suo allenatore: “In verità la Juventus squadra avrebbe bisogno di essere suonata per come gioca a calcio”

Su Il Giornale un commento caustico di Tony Damascelli su Sarri e la Juventus. La Juventus, scrive, avrebbe bisogno di essere “suonata” per il modo in cui gioca a calcio. Mentre il suo allenatore, Maurizio Sarri, sembra essere reduce da una serata al bar. E sembra non aver trovato un barbiere aperto.

Queste le sue parole:

“In verità la Juventus squadra avrebbe bisogno di essere suonata per come gioca a calcio, così

il suo allenatore che pare reduce da una nottata al bar e alla ricerca di un salone da barba aperto”.