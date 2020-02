Cucchi elogia lo striscione della Curva A sul Coronavirus: “I tifosi del San Paolo vincono davvero”

La storica voce di Tutto il calcio minuto per minuto su Twitter elogia le parole scelte dai tifosi per esprimere solidarietà alle regioni contagiate

La storica voce di Tutto il calcio minuto per minuto ha elogiato su Twitter lo striscione esposto dai tifosi napoletani in Curva A. Per Napoli-Torino il messaggio scelto è stato questo:

“Nelle tragedie non c’è rivalità. Uniti contro il Covid19”

Cucchi ha sottolineato l’importanza della vittoria sul Torino per le ambizioni di piazzamento europeo del Napoli di Gattuso. Ma soprattutto il punto segnato dalla tifoseria azzurra che con questo striscione ha vinto davvero.

Vittoria importante per per le ambizioni di piazzamento europeo del #Napoli. Ma sono i tifosi del S. Paolo a vincere davvero: “Nelle tragedie non ci sono avversari”. Cerchiamo di capirlo tutti. Il #Toro non riesce a smettere di perdere. Purtroppo per i suoi tifosi. #NapoliTorino — riccardo cucchi (@CucchiRiccardo) February 29, 2020