CorSport: Napoli-Torino, torna Hysaj. Ballottaggio Allan-Fabian e Politano-Callejon

Un turno di riposo per Mario Rui. Demme favorito su Lobotka. Milik al posto di Mertens nel tridente. Ospina tra i pali

Tre partite di fuoco per Gattuso. Prima il Torino, poi la Coppa Italia e infine il Verona. Lecito immaginare che il tecnico farà turnover, ma moderato. Lo scrive il Corriere dello Sport, che prova a dare anticipazioni sulla formazione che l’allenatore manderà in campo domani sera al San Paolo.

In porta ci sarà ancora Ospina. Davanti a lui Di Lorenzo a destra e Hysaj a sinistra. L’albanese rientra e dà la possibilità a Mario Rui, affaticato, di riposare. I centrali di difesa saranno ancora Manolas e Maksimovic. Allan va verso il rientro da titolare, ma è ancora in ballottaggio con Fabian. Milik prende il posto di Mertens al centro del tridente.

“Il dubbio maggiore riguarda il centrocampo: testa a testa Allan-Fabian per il ruolo di mezzala destra, con Demme favorito su Lobotka in regia e Zielinski a recitare da mezzala sinistra. In attacco, possibile staffetta Politano-Callejon, con Insigne a sinistra e Milik al centro a completare il tridente al posto di Mertens”.