CorSport: l’Inter ispira Callejon. Contro i nerazzurri 4 gol, di cui 3 a San Siro

Quella segnata contro il Lecce è stata l’80sima rete dello spagnolo. Continua a stupire nonostante la sua avventura in azzurro sia ai titoli di coda

La rete di Callejon contro il Lecce è stata la sua ottantesima in maglia azzurra. Da quando Benitez lo ha portato a Napoli, sette anni fa, non è cambiato nulla nei suoi movimenti.

“Anche adesso che stanno per scivolare i titoli di coda, perché il tempo sarà anche un galantuomo ma a modo suo è anche un po’ «carogna», e questa storia sta per finire. Quattro mesi ancora di Callejon, che rappresenta una slide per il museo della memoria: lancio, taglio, gol (o assist)”.