CorSport: il Napoli ha 22 giorni per salvare una stagione

Stasera l’Inter, poi Cagliari, Brescia, Barcellona, Torino e ritorno di Coppa. Alla partita del Camp Nou la squadra di Gattuso vuole arrivare ancora in corsa su tre fronti

Ventidue giorni per salvare una stagione. Le tre settimane che si trova di fronte il Napoli prevedono un tour de force tra Coppa Italia, campionato e Champions che può ancora dare un senso all’annata azzurra, scrive il Corriere dello Sport.

La partita di questa sera contro l’Inter e poi, domenica, l’impegno con il Cagliari, rappresentano forse

“l’ultima possibilità per restare inchiodati all’Europa League, per vederla da vicino, con la consapevolezza che perseverare sarebbe diabolico”.

È ancora possibile centrare l’obiettivo, anche se difficile. E allora, stasera l’Inter, poi domenica il Cagliari, poi il Brescia e il Barcellona al San Paolo. Poi ancora il Torino e il ritorno di Coppa con l’Inter.

A Barcellona, il 18 marzo, il Napoli vorrebbe arrivare in corsa su tre fronti.

“Per sentirsi sempre vivo. Per non dover fronteggiare lo stato d’animo di chi ha già perduto ogni speranza. A metà marzo non si può già archiviare un anno intero, portandosi poi appresso un disagio collettivo”.