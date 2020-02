CorSport: a San Siro in 60mila per Inter-Napoli

Una cifra record per una gara di Coppa Italia che non sia una finale. Le forze dell’ordine hanno preso tutte le contromisure per evitare contatti tra le tifoserie

A San Siro, stasera, per la semifinale di Coppa Italia tra Inter e Napoli, sono previsti quasi 60mila spettatori, scrive il Corriere dello Sport. Sarà una cifra più o meno record per una gara di Coppa Italia che non sia una finale. Nonostante la vendita dei biglietti sia stata inibita ai residenti in Campania per gli scontri del 26 dicembre 2018.

“Le forze dell’ordine hanno previsto tutte le contromisure del caso per evitare che, anche lontano dall’impianto, si verifichino contatti tra le opposte fazioni. La situazione sarà monitorata fin dal casello

d’ingresso a Milano, nella speranza che, con una simile cornice di pubblico, lo spettacolo in campo e sugli spalti non sia rovinato con fatti che niente hanno a che fare con lo sport”.