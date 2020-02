Coronavirus, il Barcellona sarà sottoposto a check medico all’arrivo all’Aeroporto di Napoli

Per scongiurare il rischio di epidemia, Messi e compagni subiranno un controllo della temperatura corporea ed eventualmente altri test in ospedale

Secondo quanto riporta ESPN, appena il Barcellona arriverà a Napoli sarà sottoposto a check medico in aeroporto. L’obiettivo è scongiurare il rischio di Coronavirus.

Il Corriere dello Sport, che riprende la notizia, scrive:

“I componenti del Barcellona dovranno effettuare un check medico all’arrivo all’aeroporto di Napoli: un controllo della temperatura corporea e, in caso di temperatura alta, ulteriori test in ospedale. Sono queste le linee guida stabilite dalle autorità sanitarie italiane con il governo in prima linea per combattere la diffusione del virus”.