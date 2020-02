CorMez: nei prossimi giorni il Napoli proverà a convincere Mertens a rinnovare

Il club di De Laurentiis ha resistito all’assalto per il belga, rifiutando i 10 milioni del Chelsea e le proposte del Barcellona. Adesso tornerà alla carica

Negli ultimi giorni il Napoli ha resistito strenuamente all’attacco proveniente da più parti per accaparrarsi Dries Mertens. Ha detto no ai 10 milioni offerti dal Chelsea. E anche alle proposte del Barcellona. Intenzionato a trattenere il folletto belga. Adesso, il club, scrive il Corriere del Mezzogiorno, proverà a convincere Dries a rinnovare in azzurro.

