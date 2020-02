Barcellona: stagione finita per Dembele

Il giocatore ha riportato la lesione al tendine del bicipite femorale della coscia destra. La società valuterà nei prossimi giorni il da farsi, ma sembra scontato l’intervento chirurgico

Non è di certo fortunato il nuovo allenatore del Barcellona Setien, che dovrà fare i conti con un’assenza importante sia per il campionato che per la Champions

Secondo quanto riporta il sito del club blaugrana infatti Ousmane Dembele potrebbe non essere più a disposizione della squadra per il proseguio della stagione. Il giocatore ha riportato la lesione al tendine del bicipite femorale della coscia destra. La società valuterà nei prossimi giorni il da farsi, ma sembra scontato l’intervento chirurgico.