Arrivano le body-cam contro il razzismo, debutto in Verona-Juventus

Le telecamere saranno indossate dagli steward al Bentegodi e serviranno a individuare i singoli responsabili di cori razzisti. E’ la prima volta in Italia

In occasione di Verona-Juventus debutteranno le body cam contro il razzismo. Saranno indossate dagli steward sugli spalti del Bentegodi e serviranno a individuare i singoli responsabili degli eventuali “buu” razzisti.

La Gazzetta dello Sport spiega che ancora non si conosce il numero preciso di telecamere che saranno impiegate né i settori in cui saranno dislocate.

Finora le body cam sono state utilizzate per sventare furti e rapine. Di recente sono state autorizzate anche sui treni. A Verona anche sui mezzi pubblici. E’ la prima volta, invece, che vengono introdotte nello sport. Almeno in Italia, perché in Francia e in America sono utilizzate da tempo.

Gli evidenti problemi di privacy sono superati dall’urgenza di combattere un fenomeno come il razzismo, cercando di punire sempre di più i diretti responsabili e non interi settori. Indicativo che a porsi come città capofila nell’utilizzo di questa tecnologia sia proprio Verona, teatro di numerosi episodi non ultimo quello che ha visto protagonista Mario Balotelli.