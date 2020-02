Alvino: Inter-Napoli, Koulibaly out per piccoli problemi fisici

Il difensore senegalese non sarà in campo, stasera, contro l’Inter nella semifinale di Coppa Italia. Il giornalista di Tv Luna lo scrive su Twitter

Era già nell’aria a leggere le probabili formazioni sui quotidiani. Tutti davano Kalidou Koulibaly fermo ai box per la semifinale di Coppa Italia di stasera, tra Inter e Napoli a San Siro. Ora la conferma dell’assenza del senegalese arriva anche da Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna. Su Twitter scrive che la causa dello stop è dovuta a “piccoli problemi fisici”. Koulibaly non farà dunque parte degli undici schierati in campo da Rino Gattuso.

#InterNapoli Assenza importante in casa Napoli. @kkoulibaly26 fermo ai box. Piccoli problemi fisici per il difensore azzurro che stasera non sarà della partita. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno! — Carlo Alvino (@Carloalvino) February 12, 2020