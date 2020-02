Alvino: gioca Maksimovic con Koulibaly

Come sempre Carlo Alvino su Twitter ci da le sue anticipazioni su quelle che saranno le scelte di Gattuso per la sfida di oggi contro il Lecce

#NapoliLecce le scelte di formazione di Gattuso non possono non tenere conto della sfida di mercoledì con l’Inter. Oggi spazio a Maksimovic in coppia con Koulibaly, ritorno di Di Lorenzo a destra ed esordio da titolare per Politano. #ForzaNapoliSempre e nun c’accire nisciuno!