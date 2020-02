6,5 milioni di spettatori su Canale 5 per Napoli-Barcellona, è la partita più vista dell’anno

Messi al San Paolo ha fatto più ascolti di Inter-Barcellona, meglio di Juve-Atletico, e sopra a Napoli-Liverpool che si era fermata 4,5 milioni

Più di Inter-Barcellona, meglio di Juve-Atletico, sopra Napoli-Liverpool. Napoli-Barcellona è la partita più vista dell’anno sulla tv in chiaro. Il match d’andata degli ottavi di finale in onda su Canale 5, è stato il programma più visto di ieri in Italia.

Secondo i dati riportati da Calcio e Finanza Messi al San Paolo ha raccolto 6.406.000 telespettatori, con uno share pari al 23,54%, superando i 5,8 milioni di spettatori con il 22,72% di share del match tra l’Inter e i blaugrana. La sfida tra gli azzurri e il Liverpool si era fermata poco sotto i 4,5 milioni di spettatori.