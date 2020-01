Tuttosport: il Napoli ritrova unità grazie a Gattuso. Alla festa di Allan, mercoledì, quasi tutti presenti

Il quotidiano sportivo ne attribuisce il merito alla gestione del tecnico. Al compleanno del brasiliano mancavano solo Mertens, Ghoulam e Lozano

Tuttosport elogia il lavoro di Rino Gattuso, soprattutto per quanto riguarda l’unione del gruppo dei calciatori del Napoli. Ne sono prova le riunioni conviviali alle quali ormai partecipano quasi tutti. L’ultima in ordine di tempo è stata per il compleanno di Allan, mercoledì.

Scrive il quotidiano sportivo:

“Gattuso sta svolgendo un lavoro enorme. I calciatori stanno ritrovando unità anche attraverso le riunioni conviviali, come quella di mercoledì per festeggiare il compleanno di Allan: c’erano tutti, tranne Mertens (si sta curando in Belgio e tornerà il 15 gennaio), Ghoulam e Lozano”.