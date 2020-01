Sospende la partita dopo aver sentito un “alzati negro”, arbitro minacciato di morte

E’ accaduto a Torino, durante una partita di ragazzi Under 14, Barcanova-Pianezza. Il caos si è generato per un contrasto di gioco che aveva coinvolto un calciatore di colore. Lo riporta La Stampa

L’ennesimo episodio di violenza verbale e di minacce su un campo di calcio quello che racconta oggi La Stampa. Stavolta è accaduto a Torino, durante una partita di ragazzi Under 14, Barcanova-Pianezza.

L’attaccante di colore del Barca cade dopo uno scontro con il portiere avversario. Per l’arbitro nulla di particolare, non scatta alcuna sanzione. Ma il giocatore non ci sta e protesta. L’arbitro lo espelle. Durante il trambusto, tuttavia, sembra che da parte dei giocatori del Pianezza e di alcuni dei loro tifosi siano partite le contestazioni all’attaccante. Lo invitavano a non fare scene, gli urlavano di avere esagerato e, soprattutto, qualcuno avrebbe gridato:

“Alzati, negro”.

Così l’arbitro ha deciso di sospendere il match ma è dovuto uscire dal campo scortato dai dirigenti di entrambe le squadre, scrive il quotidiano, perché insultato e minacciato di morte.

La Stampa riporta le parole del presidente del Pianezza, Gianni Corrarati:

«Prima di tutto sono tristissimo per la vicenda. Sono da cinquant’anni in questo mondo e il Pianezza si adopera con genitori e addetti ai lavori per reprimere ogni azione violenta o discriminatoria. Ho parlato con i dirigenti presenti e con il mister che mi hanno assicurato che non ci sono stati cori o insulti contro il ragazzo di colore e che lo stesso arbitro uscendo avrebbe detto che le frasi razziste sarebbero state riferite da altre persone presenti e dunque non sentite direttamente. Anzi, dalla tribuna si sono stupiti dei tre fischi finali. Attendiamo cosa deciderà il giudice, per ora resta l’amarezza».

Anche il presidente del Barcanova, Massimo Capricci, ha detto la sua:

«Se l’arbitro ha sospeso la partita per questi motivi ha fatto bene: ora aspettiamo il referto. Purtroppo questi episodi accadono nonostante gli sforzi di arginarli da parte delle società. Conosco bene il Pianezza ed ha i nostri stessi valori. Purtroppo certi episodi, sebbene isolati, possono avvenire in qualsiasi momento. Ed è giusto condannarli».