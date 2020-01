Serie B, Var off-line, sabato parte la sperimentazione con Cremonese-Venezia

Coinvolgerà tutti i campi e le giornate del girone di ritorno. Durante le partite di campionato, non interverrà nelle decisioni di campo, ma si limiterà alla visione e all’ascolto, evitando di interagire

La sperimentazione off-line del Var in Serie B partirà ufficialmente sabato, con Cremonese-Venezia. Coinvolgerà tutti i campi e le giornate del girone di ritorno. Per la partita in questione, il Var off-line sarà Marco Serra, Avar Michele Lombardi.

La formazione arbitrale è necessaria e prevista dal protocollo Ifab per inserire la tecnologia dai prossimi playoff/playout, per poi introdurla definitivamente la prossima stagione. Si basa su due livelli. Durante le partite di campionato, il Var non interverrà nelle decisioni di campo, ma si limiterà alla visione e all’ascolto, evitando di interagire. L’altro livello sarà invece on-line, con amichevoli da organizzare durante i raduni della Can B. Durante i raduni, la preparazione arbitrale continuerà con il training al simulatore.

La formazione off-line di Var e Avar coinciderà inoltre con i sopralluoghi negli stadi per la necessaria approvazione tecnologica oltre che infrastrutturale e riguarderà anche gli assistenti arbitrali nell’ipotesi di un loro utilizzo come Avar nella prossima stagione sportiva sia in B che, in caso di promozione, in Serie A.

Il presidente della Lega B, Mauro Balata, si è detto soddisfatto:

“Il Var garantisce trasparenza, tranquillità e inoltre promuove la cultura della lealtà sportiva, della correttezza e della continuità del gioco, caratteristica che produce spettacolo. E’ una strumentazione fondamentale per accompagnare il processo di crescita che sta caratterizzando il brand Serie B”.